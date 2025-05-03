Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Akhir Pekan, Prabowo Gelar Rapat dengan Badan Gizi Nasional Bahas SPPG

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |21:35 WIB
Akhir Pekan, Prabowo Gelar Rapat dengan Badan Gizi Nasional Bahas SPPG
Prabowo Subianto
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025). 

Rapat yang digelar pada akhir pekan ini menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam mempercepat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperluas cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi Presiden Prabowo yang meminta laporan terkini terkait progres program MBG. Dalam pertemuan tersebut, Dadan melaporkan capaian hingga April 2025 serta rencana percepatan pembentukan satuan pelayanan baru.

"Pada intinya dua hari yang lalu Presiden telepon terkait dengan progres tentang makan bergizi. Kemudian kami sampaikan, dan beliau bertanya terkait dengan target-target yang ingin dicapai," ujar Dadan dalam keterangannya usai rapat.

Dadan mengungkapkan bahwa Program MBG saat ini telah melayani sekitar 3,3 juta penerima manfaat. Ia juga menyampaikan adanya potensi penambahan SPPG baru yang direncanakan mulai beroperasi pada tanggal 5 dan 14 Mei 2025.

