Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Bakal Jadi Sasaran Manusia-Manusia Serakah: Jangan Lengah!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |23:11 WIB
Prabowo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Bakal Jadi Sasaran Manusia-Manusia Serakah: Jangan Lengah!
Prabowo Subianto
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (3/5/2025). Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak negara dalam mengamankan masa depan anak-anak Indonesia.

Setiap aspek dari kerja lapangan, termasuk pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut Prabowo sebagai bagian dari misi nasional.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaan mu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam pengarahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator SPPI dan SPPG Nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan bahwa tugas sebagai personil dapur MBG adalah tugas patriotik. “Tugas suci. Tugas yang mulia,” ujarnya.

Prabowo juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas. Ia juga meminta para personil dapur MBG agar tak sungkan melaporkan apabila ada masalah.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!"

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181608//pemerintah-jBp8_large.jpg
Hadiri KTT Wildlife Brasil, Menhut: Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181561//whoosh-nLj4_large.png
Prabowo Pasang Badan, Airlangga Ungkap Cara Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181529//makan_bergizi_gratis-5HuA_large.jpg
Program Makan Bergizi Gratis Dongkrak Sektor Peternakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181369//pemerintah-JGdi_large.jpg
Survei PRI: Kepuasan Publik Terhadap Prabowo - Gibran Capai 82,44 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181329//pemerintah-yBSK_large.jpg
Kemendagri Ajak Kepala Daerah dan Legislator Perindo Sukseskan Program Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181320//sejumlah_tokoh_kompak_tolak_gelar_pahlawan_untuk_soeharto-Bal8_large.jpg
Pakar Hukum hingga Tokoh Agama Kompak Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement