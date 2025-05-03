JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sejumlah RT dan ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan deras dan luapan kali pada Sabtu (3/5/2025) sore.
"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 6 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Selatan," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Jakarta Selatan terdapat 6 RT yang terdiri dari:
- Kel. Ciganjur
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 40 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali PHB Kali Tengah
- Kel. Mampang Prapatan
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 50 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Mampang