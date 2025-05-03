Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 RT dan 1 Ruas Jalan di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras dan Luapan Kali

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 03 Mei 2025 |19:14 WIB
6 RT dan 1 Ruas Jalan di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras dan Luapan Kali
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sejumlah RT dan ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan deras dan luapan kali pada Sabtu (3/5/2025) sore. 

"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 6 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Selatan," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi. 

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 6 RT yang terdiri dari:
- Kel. Ciganjur
* Jumlah: 3 RT
* Ketinggian: 40 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali PHB Kali Tengah

- Kel. Mampang Prapatan
* Jumlah: 1 RT
* Ketinggian: 50 cm
* Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Mampang

Halaman:
1 2
      
