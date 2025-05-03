6 RT dan 1 Ruas Jalan di Jaksel Terendam Banjir Imbas Hujan Deras dan Luapan Kali

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta melaporkan sejumlah RT dan ruas jalan di Jakarta Selatan terendam banjir imbas hujan deras dan luapan kali pada Sabtu (3/5/2025) sore.

"BPBD mencatat saat ini genangan terjadi di 6 RT dan 1 Ruas Jalan di Jakarta Selatan," kata Kapusdatin BPBD Provinsi DKI Jakarta, M Yohan saat dikonfirmasi.

Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:

Jakarta Selatan terdapat 6 RT yang terdiri dari:

- Kel. Ciganjur

* Jumlah: 3 RT

* Ketinggian: 40 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali PHB Kali Tengah

- Kel. Mampang Prapatan

* Jumlah: 1 RT

* Ketinggian: 50 cm

* Penyebab: Curah Hujan Tinggi Dan Luapan Kali Mampang