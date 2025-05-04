Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung RUU Perampasan Aset, Presiden Prabowo Dinilai Ingin Bikin Koruptor Jera

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |06:55 WIB
Dukung RUU Perampasan Aset, Presiden Prabowo Dinilai Ingin Bikin Koruptor Jera
Henry Indraguna (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam memerangi korupsi, termasuk melalui penyitaan aset hasil kejahatan tersebut. Dalam pidatonya saat perayaan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, Kamis 1 Mei 2025, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

"Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Enak aja, sudah nyolong nggak mau kembalikan aset. Gue tarik ajalah itu," ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo merasa heran jika ada aksi demonstrasi yang malah membela koruptor. Sikap Prabowo menuai dukungan dari berbagai pihak.

Pidato Prabowo, menurut pakar hukum Henry Indraguna sebagai bentuk panggilan moral anak bangsa yang mencintai seluruh tumpah darah Indonesia. Ia pun mendukung Prabowo agar RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan DPR RI karena ingin memberikan efek jera.

Memiskinkan pelaku korupsi adalah cara efektif untuk memutus rantai korupsi di Indonesia. Para koruptor harus mengembalikan hasil tindakan korupsinya, dan para koruptor juga harus bisa menunjukkan dari mana asal kekayaannya. 

"Kalau mereka para koruptor tidak bisa menunjukkan hasil kekayaan, maka aset kekayaannya bisa disita buat negara," ujar Henry dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174755/prabowo-AykK_large.jpg
Tiba di Babel, Prabowo Serahkan Smelter Rampasan Korupsi Timah Senilai Rp300 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171338/wana-cHsy_large.jpg
ICW Nilai RUU Perampasan Aset Tingkatkan Pemulihan Kerugian Negara terkait Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170221/supratman-3EhG_large.jpg
DPR dan Presiden Satu Suara, RUU Perampasan Aset Siap Digolkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169898/hinca-xi3f_large.jpg
Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Sejalan dengan RKUHAP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169792/dpr-PYla_large.jpg
DPR Sebut RKUHAP Harus Jadi Pedoman APH di RUU Perampasan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169071/firman_soebagyo-Jo7B_large.jpg
DPR Pastikan Hati-Hati Bahas RUU Perampasan Aset Agar Tidak Digugat ke MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement