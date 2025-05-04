Bareskrim Bongkar Penyelundupan 50 Kg Sabu Dalam Plastik Teh China dan Obat Kuat

JAKARTA - Bareskrim Polri menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 50 kg di wilayah Balikpapan, Kalimantan Timur. Narkotika tersebut disamarkan dalam bentuk 50 kantong teh China dan obat kuat.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso mengatakan, pengungkapan itu digelar pada Sabtu (3/5) sekitar pukul 13.25 WITA, setelah tim kepolisian mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Jalan Pemakaman Kilo XVI Dekat Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan.

“50 kantong teh China warna kuning yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 50 Kg brutto dan menemukan 1 paket obat kuat yang didalamnya 7 paket plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu,” kata Eko Hadi Santoso kepada wartawan Minggu (4/5/2025).

Dijelaskannya, ada 2 tersangka yang diamankan yaitu R (56) dan N (47). Dari keterangan keduanya, sabu yang terbungkus dalam kemasan teh China itu akan terlebih dahulu disimpan.

Sedangkan paket kecilnya yang terbungkus dalam kemasan obat kuat, didapatkan dari kawasan Samarinda Seberang.

“Plastik teh China yang berisikan diduga narkotika jenis sabu tersebut sementara akan dibawa ke rumah untuk digudangkan dan menunggu arahan selanjutnya,"ujarnya.

"Untuk paket kecil didapati oleh kedua tersangka dengan cara membeli di Gang Langgar daerah Samarinda Seberang,” lanjutnya.