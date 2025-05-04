Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Lepas Womens Day Run 2025 di Gedung DPR, Cak Imin: Ayo Budayakan Olahraga!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |13:27 WIB
Lepas Womens Day Run 2025 di Gedung DPR, Cak Imin: Ayo Budayakan Olahraga!
Lepas Womens Day Run 2025 di Gedung DPR, Cak Imin: Ayo Budayakan Olahraga!
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar membuka Women's Day Run 10k di Gedung DPR RI, Minggu (4/5/2025). Kegiatan itu dalam rangka menyambut International Women's Day dan memperingati Hari Kartini 21 April 2025.

"Sungguh rasa syukur dan bahagia, pagi hari ini dengan penuh semangat saya kembali melepas Run 10 K dalam rangka menyambut International Women's Day 2025. Lebih bersyukur lagi saya ikut finish," ujar Muhaimin di lokasi.

Cak Imin -- panggilan akrabnya -- bersyukur melihat antusiasme peserta Run 10K yang didominasi oleh kaum perempuan itu. Diketahui event tahunan tersebut diikuti oleh 6.000 peserta.

"Saya juga bahagia melihat seluruh peserta WDR sehat wal afiat, semua semangat, dan tentu bahagia bisa berolahraga bersama-sama," kata Cak Imin.

Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat ini mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus membudayakan olahraga. Sebab olahraga adalah pangkal sehat dan pintu wujudkan Indonesia yang lebih maju di masa mendatang.

"Ayo kita budayakan olahraga. Dengan olahraga kita sehat, dengan sehat kita kuat, dengan kuat Insya Allah kita bisa bahu membahu wujudkan Indonesia yang lebih maju," tutup Cak Imin.

 

