Gempa M4,2 Guncang Kolaka Timur Sultra, Pusatnya di Darat

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang Lalolae, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Minggu (4/5/2025).

Hal itu sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui unggahan akun X resminya.

"Gempa (update) Mag:4.2, 04-Mei-25 13:46:30 WIB," tulis BMKG.

Dijelaskan, titik gempa berada di 4.06 LS, 121.77 BT atau berada di darat 4 km barat daya Kecamatan Lalolae dengan kedalaman 5 km.

Berdasarkan perhitungan skala Modified Mercalli Intensity (MMI), guncangan gempa dirasakan hingga Kabupaten Kolaka Timur MMI III-IV, yang artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu dan siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela/pintu berderik, dan dinding berbunyi.

Sementara itu, di Kolaka dirasakan MMI III yang artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah dan erasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

(Arief Setyadi )