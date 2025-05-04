Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bahlil: AMPI di Bawah Pimpinan Jerry Sambuaga Akan Jadi Lokomotif Gerakan Pemuda!

Rico Afrido S , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |18:21 WIB
Bahlil: AMPI di Bawah Pimpinan Jerry Sambuaga Akan Jadi Lokomotif Gerakan Pemuda!
Bahlil: AMPI di bawah Pimpinan Jerry Sambuaga Akan Jadi Lokomotif Gerakan Pemuda!
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), bahwa di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jerry memiliki posisi yang strategis. Salah satunya dalam melakukan rekrutmen anak-anak muda untuk aktif di politik praktis.

Ketua Dewan Pembina DPP AMPI ini juga menyampaikan pentingnya peran AMPI dalam menyiapkan generasi pemimpin masa depan.

"Saya mendorong AMPI untuk memperluas rekrutmen hingga ke kampus, SMA, dan pesantren, agar menjadi wadah pembinaan generasi muda terdidik, bukan hanya demi partai, tapi juga untuk masa depan bangsa," ujar Bahlil saat menghadiri Halal bihalal yang diadakan AMPI di Jakarta, dikutip, Minggu (4/5/2025).

Bahlil juga menekankan bahwa Golkar dan AMPI harus bergerak lebih awal menyambut Pemilu 2029, dengan strategi utama menggaet pemilih muda.

Bahlil meyakini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Jerry Sambuaga, AMPI mampu menjadi lokomotif gerakan pemuda nasionalis yang progresif, inklusif, dan melahirkan pemimpin masa depan bangsa.

"DPP Partai Golkar menaruh harapan besar kepada AMPI di bawah kepemimpinan Ketum Jerry untuk memberikan kontribusi terbaiknya dalam pengembangan partai kita ke depan," tutup Bahlil.

Menanggapi arahan tersebut, Ketua Umum DPP AMPI Jerry Sambuaga menyatakan kesiapannya menjalankan arahan yang diberikan. Jerry mengatakan bahwa pihaknya akan fokus menyasar pemilih pemula sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar.

"Arahan dari Ketum Golkar Bang Bahlil akan kita laksanakan yakni menyasar kepada pemilih pemula," ujar Jerry.

 

