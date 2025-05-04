Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Beri Selamat ke Lawrence Wong Atas Kemenangan di Pemilu Singapura

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |20:29 WIB
Gibran Beri Selamat ke Lawrence Wong Atas Kemenangan di Pemilu Singapura
Wapres Gibran Rakabuming Raka beri selamat ke Lawrence Wong atas kemenangan di Pemilu Singapura (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan selamat kepada PM Singapura, Lawrence Wong atas kemenangan dalam Pemilu. Adapun Partai Aksi Rakyat Singapura atau Singapore's People's Action Party (PAP) memenangkan Pemilu ke-14 berturut-turut pada Sabtu 3 Mei 2025.

"Ucapan selamat yang tulus kami sampaikan kepada yang terhormat Perdana Menteri Lawrence Wong dan Partai Aksi Rakyat atas hasil yang sukses dalam pemilihan umum Singapura," tulis Gibran melalui akun instagram, dikutip Minggu (4/5/2025).

"Kami menyampaikan harapan terbaik kami saat Anda memimpin Singapura menuju babak baru kemajuan dan kemakmuran," sambung Gibran.

Sekadar informasi, kemenangan ini memperpanjang kekuasaan PAP selama enam dekade sejak 1965. PAP meraih total 87 dari 97 kursi parlemen yang diperebutkan. Partai ini menang telak di sebagian besar dari total 33 daerah pemilihan.

 

