HOME NEWS NASIONAL

Marak Keracunan MBG, Prabowo ke SPPG: Kau Harus Periksa Setiap Potongan Ayam Itu!

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |21:01 WIB
Marak Keracunan MBG, Prabowo ke SPPG: Kau Harus Periksa Setiap Potongan Ayam Itu!
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Setpres)
A
A
A

BOGOR - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan langsung kepada ribuan petugas lapangan di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Hambalang, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 3 Mei 2025. Ia menyebut mereka sebagai ujung tombak negara dalam mengamankan masa depan anak-anak Indonesia.

Setiap aspek dari kerja lapangan, termasuk pengecekan makanan dan pengawasan distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut Prabowo sebagai bagian dari misi nasional. Saat ini, tengah marak keracunan akibat MBG.

"Setiap kali kau periksa ompreng itu, setiap potongan ayam itu, setiap telur itu—ingat! Setiap langkah pengawasanmu, setiap perencanaan mu, adalah bagian dari mengamankan bangsa dan negara, mengamankan anak-anak bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam pengarahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), Koordinator SPPI dan SPPG Nasional.

"Tidak boleh malas. Tidak boleh lengah. Tidak boleh kongkalikong. Kau akan berusaha dibeli, ditipu, dibohongi. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ini akan menjadi sasaran manusia-manusia yang serakah dan jahat,” tambahnya.

Prabowo juga menekankan bahwa tugas sebagai personil dapur MBG adalah tugas patriotik. “Tugas suci. Tugas yang mulia,” ujarnya.

Prabowo juga berpesan agar para petugas SPPG senantiasa menjaga kekompakan dan integritas. Para personel dapur MBG agar tak sungkan melaporkan apabila ada masalah.

"Pelihara komunikasi dengan kawan. Komunikasi sangat penting. Terus tukar-menukar pandangan, unek-unek masing-masing. Pelihara moril. Ada kesulitan, langsung lapor!"

(Arief Setyadi )

      
