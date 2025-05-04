Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Koruptor Ketar-ketir, KPK Dukung Presiden Prabowo soal RUU Perampasan Aset

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |23:57 WIB
Koruptor Ketar-ketir, KPK Dukung Presiden Prabowo soal RUU Perampasan Aset
Jubir KPK Tessa Mahardhika (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh sikap Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi Langkah besar dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dukungan Presiden menjadi dorongan kuat bagi DPR RI agar segera merampungkan pembahasan regulasi tersebut. Sehingga upaya pemberantasan korupsi lebih efektif.

“Agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dalam rangka mendukung Pemerintah Republik Indonesia melakukan pemulihan aset yang dikorupsi demi tujuan akhir menyejahterakan masyarakat Indonesia,” ujar Tessa, dikutip Minggu (4/5/2025).

RUU Perampasan Aset memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Ini merupakan inovasi hukum yang selama ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi lambannya proses pemulihan kerugian negara.

Pada kesempatan berbeda, Tessa juga sempat mengungkapkan, bahwa dukungan dari Presiden sebagai bentuk komitmen nyata pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Ia berharap RUU Perampasan Aset bisa segera disahkan agar implementasinya bisa langsung dijalankan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174755/prabowo-AykK_large.jpg
Tiba di Babel, Prabowo Serahkan Smelter Rampasan Korupsi Timah Senilai Rp300 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171338/wana-cHsy_large.jpg
ICW Nilai RUU Perampasan Aset Tingkatkan Pemulihan Kerugian Negara terkait Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170221/supratman-3EhG_large.jpg
DPR dan Presiden Satu Suara, RUU Perampasan Aset Siap Digolkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169898/hinca-xi3f_large.jpg
Pembahasan RUU Perampasan Aset Harus Sejalan dengan RKUHAP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169792/dpr-PYla_large.jpg
DPR Sebut RKUHAP Harus Jadi Pedoman APH di RUU Perampasan Aset
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3169071/firman_soebagyo-Jo7B_large.jpg
DPR Pastikan Hati-Hati Bahas RUU Perampasan Aset Agar Tidak Digugat ke MK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement