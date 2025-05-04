Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tragis! Pria Berjaket Ojol Tewas Penuh Luka Tusuk di Jalanan Bogor, Motornya Raib

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 04 Mei 2025 |21:33 WIB
Tragis! Pria Berjaket Ojol Tewas Penuh Luka Tusuk di Jalanan Bogor, Motornya Raib
Ilustrasi mayat (Foto: Ist)
A
A
A

BOGOR - Pria berjaket ojek online (ojol) berinisial R, ditemukan tewas di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban mengalami beberapa luka tusukan. 

"Ada (luka) di pipi sama punggung, kalau dibilang kayaknya penusukan," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto dikonfirmasi, Minggu (4/5/2025).

Berdasarkan keterangan keluarga, beberapa barang berharga milik korban juga diketahui hilang. "Handphone sama motor (hilang), menurut keluarganya motor dan handphone gak ada," katanya.

Saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Termasuk mendalami kronologi kejadian dan mencari terduga pelaku.

"Kronologi awalnya diduga dia (korban) mancing dulu. Pulang mancing di tengah jalannya gak tahu, masih penyelidikan dulu," pungkasnya.

 

