Anthony Albanese Terpilih Lagi Jadi PM Australia, Prabowo: Kita Akan Bekerja Sama Atasi Tantangan

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Anthony Albanese yang terpilih kembali menjadi Perdana Menteri (PM) Australia. Prabowo pun menelepon langsung Anthony untuk menyampaikan selamat.

“Ucapan selamat yang tulus dari saya kepada yang Terhormat Anthony Albanese @albomp atas keberhasilannya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia,” tulis Prabowo di akun Instagramnya @prabowo, Minggu (4/5/2025).

Prabowo menyebutkan, kepemimpinan Perdana Menteri Albanese ditandai oleh komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan yang inklusif, keberlanjutan, dan kerja sama internasional.

“Mandatnya yang diperbarui mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Australia terhadap visinya untuk masa depan negara ini,” ujar dia.

Oleh karena itu, Prabowo berharap dengan terpilihnya Anthony Albanese, Indonesia dan Australia dapat melanjutkan dan memperkuat kemitraan. “Kita akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama dan mengejar tujuan bersama di kawasan ini dan sekitarnya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Anthony Albanese menjadi PM Australia pertama yang memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut dalam dua dekade. Di negara tersebut, seorang PM menjabat selama tiga tahun dalam satu periode pemerintahan.



(Arief Setyadi )