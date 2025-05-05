Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anthony Albanese Terpilih Lagi Jadi PM Australia, Prabowo: Kita Akan Bekerja Sama Atasi Tantangan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |00:01 WIB
Anthony Albanese Terpilih Lagi Jadi PM Australia, Prabowo: Kita Akan Bekerja Sama Atasi Tantangan
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Anthony Albanese (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Anthony Albanese yang terpilih kembali menjadi Perdana Menteri (PM) Australia. Prabowo pun menelepon langsung Anthony untuk menyampaikan selamat.

“Ucapan selamat yang tulus dari saya kepada yang Terhormat Anthony Albanese @albomp atas keberhasilannya terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia,” tulis Prabowo di akun Instagramnya @prabowo, Minggu (4/5/2025).

Prabowo menyebutkan, kepemimpinan Perdana Menteri Albanese ditandai oleh komitmen yang kuat terhadap pertumbuhan yang inklusif, keberlanjutan, dan kerja sama internasional. 

“Mandatnya yang diperbarui mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Australia terhadap visinya untuk masa depan negara ini,” ujar dia.

Oleh karena itu, Prabowo berharap dengan terpilihnya Anthony Albanese, Indonesia dan Australia dapat melanjutkan dan memperkuat kemitraan. “Kita akan bekerja sama untuk mengatasi tantangan bersama dan mengejar tujuan bersama di kawasan ini dan sekitarnya,” ujarnya.

Sebagai informasi, Anthony Albanese menjadi PM Australia pertama yang memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut dalam dua dekade. Di negara tersebut, seorang PM menjabat selama tiga tahun dalam satu periode pemerintahan.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784/prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181147/jonan-d2m4_large.jpg
Reaksi Jonan saat Ditanya Tawaran Masuk Kabinet Usai Bertemu Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181087/prabowo-GhLv_large.jpg
Prabowo Bakal Resmikan Gedung Baru Stasiun Tanah Abang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180993/prabowo-jZhr_large.jpg
Momen Prabowo Serahkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M ke Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180983/prabowo-jSBQ_large.jpg
Prabowo Serahkan Pesawat Raksasa Airbus A400 ke Panglima TNI di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180722/sultan-VRkG_large.jpg
Ketua DPD RI: Asta Cita Presiden Prabowo Bisa Direalisasikan Secara Gotong Royong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement