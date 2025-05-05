Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Isi Pertemuan Purnawirawan TNI dengan Prabowo di Istana

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |02:01 WIB
Ini Isi Pertemuan Purnawirawan TNI dengan Prabowo di Istana
Plt. Ketum PPAD Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak (Foto: Refi Sandi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pelaksana Tugas Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan TNI AD (Plt. Ketum PPAD), Mayjen TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak blak-blakkan mengungkap isi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta pada Rabu 30 April 2025 silam. 

Menurutnya, pertemuan hanya melaporkan dan membahas rencana acara halal bihalal para Purnawirawan TNI-Polri yang rencananya akan mengundang Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut bahwa pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto juga turut dihadiri oleh panitia acara halal bihalal, yaitu Ketua Panitia Letjen TNI (Purn) Dodik Widjanarko, Wakil Ketua dan Mantan Kasad Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo.

"Dirinya menegaskan, dalam pertemuannya di ruang kerja Presiden, panitia hanya memaparkan kapan pelaksanaan, tempatnya dan siapa saja yang diundang dalam acara halal bihalal tersebut," kata Komaruddin di Kantor PPAD, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (4/5/2025).

Komaruddin menjelaskan acara halal bihalal akan digelar pada 6 Mei 2025 di Balai Kartini. Undangan sejumlah 1.200 orang terdiri dari Purnawirawan TNI-Polri, Keluarga Besar TNI/Polri dan juga akan mengundang Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur, Bupati, Anggota DPR dan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

"Kegiatan halal bihalal ini juga sudah sering dilakukan, setelah Hari Raya Idul Fitri. Lain dari halal bihalal tidak ada yang kami bicarakan di sana. Soal pernyataan sikap, dirinya menegaskan tidak akan menyampaikan ulang karena sudah dilakukan sebelumnya yang intinya bahwa semua mengajak untuk saling menyejukkan situasi, saling menghormati dan menjaga netralitas," tegasnya.

(Arief Setyadi )

      
