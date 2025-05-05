Anwar Ibrahim Telepon Prabowo, Bahas KTT ASEAN dan Kunjungan ke Indonesia

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mengungkapkan, telah melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedua Kepala Negara membahas persiapan KTT ASEAN yang akan digelar di Kuala Lumpur hingga rencana kunjungan Anwar Ibrahim ke Indonesia.

"Semalam saya telah mengadakan perbincangan singkat bersama Presiden Indonesia Prabowo Subianto," tulis Anwar Ibrahim lewat akun Instagram pribadinya, Senin (5/5/2025).

Anwar Ibrahim juga mengungkapkan, bahwa dirinya dengan Prabowo juga membahas hubungan kerja sama antar negara. Dia dan Prabowo percaya hubungan erat kedua negara dapat memberi manfaat untuk rakyat.

"Saya dan Presiden Prabowo percaya hubungan erat Malaysia dan Indonesia ini dapat memberi manfaat buat rakyat keseluruhannya," ujarnya.