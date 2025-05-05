Ditelepon Prabowo, PM Australia Sebut Ingin Kunjungi Indonesia

Presiden Prabowo saat telepon PM Australia Anthony Albanese (foto: dok ist)

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat langsung kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, atas kemenangannya dalam pemilu di Australia. Ucapan itu disampaikan melalui sambungan telepon dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Prabowo membuka percakapan dengan ucapan selamat yang disampaikannya dengan gembira.

“Saya ingin mengucapkan selamat atas kemenangan besar Anda. Saya turut berbahagia. Saya sangat bahagia, sangat bahagia,” ujar Prabowo, dikutip Senin (5/5/2025).

Albanese menanggapi dengan ucapan terima kasih yang hangat kepada Prabowo.

“Terima kasih, sahabatku,” katanya.

Setelah itu, Albanese menyampaikan satu permintaan pribadi.

“Sahabatku, saya punya satu permintaan untukmu,” katanya.

“Silakan, sampaikan saja,” jawab Prabowo.

“Dan saya ingin kamu mengatakan ‘ya’,” lanjut Albanese.

“Silakan, silakan, silakan,” balas Prabowo.

“Saya ingin Indonesia menjadi kunjungan pertama saya,” kata Albanese.