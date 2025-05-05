Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Tokoh Agama Tak Berani Menentang Keputusan Ken Arok Menikahi Janda Cantik 

Avirista Midaada , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |08:01 WIB
Momen Tokoh Agama Tak Berani Menentang Keputusan Ken Arok Menikahi Janda Cantik 
Illustrasi Ken Arok (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Keberhasilan membunuh Tunggul Ametung, membuat Ken Arok pendiri Kerajaan Singasari, kembali merencanakan strategi berikutnya. Langkah pertamanya dengan menikahi gadis cantik Ken Dedes, yang merupakan istri dari Tunggul Ametung ketika jadi akuwu Tumapel. 

Keputusan Ken Arok menikahi janda cantik Ken Dedes, pasca kematian suaminya tak ada yang berani menentang. Bahkan termasuk sang ayah Ken Dedes, bernama Mpu Purwa, konon juga akhirnya menyetujui keputusan Ken Arok menikahi anaknya.

Memang pada waktu Tumapel hanyalah wilayah bawahan dari Kediri atau Daha. Saat itu Kertajaya yang disebut Dandang Gendis, sedang berkuasa di Kerajaan Kediri. Sosoknya kerap kali berselisih pendapat dengan para pendeta atau tokoh agama Hindu Siwa dan Buddha.

Kertajaya menginginkan dirinya disembah layaknya dewa atau Tuhan, hal yang disebut sejarawan Prof. Slamet Muljana, pada bukunya "Tafsir Sejarah Nagarakretagama" memicu perlawanan dari kaum pendeta ke penguasa Kediri itu. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161026//ken_arok-5Ng3_large.jpg
Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157848//illustrasi_ken_arok-G2nD_large.jpg
Ken Arok dan Runtuhnya Kediri: Ketika Arogansi Raja Menjadi Titik Balik Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157577//sejarah-6IcW_large.jpg
Kisah Raja Kediri Bak Firaus Minta Pemuka Agama dan Rakyatnya Menyembahnya Berujung Petaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155610//ken_arok-zIZW_large.jpg
Rayuan Politik Ken Arok, Menarik Kaum Brahmana untuk Pisahkan Tumapel dari Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/337/3152231//kerajaan_singasari-FlNq_large.jpg
Mengenal Ritual Dua Tantra yang Bikin Raja Singasari Tewas saat Pesta Miras 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement