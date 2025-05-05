Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bak Film Action! Aksi Kejar-Kejaran Polisi dan Pengedar Narkoba hingga Buang 19,36 Kg Sabu 

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |08:25 WIB
Bak Film Action! Aksi Kejar-Kejaran Polisi dan Pengedar Narkoba hingga Buang 19,36 Kg Sabu 
Penangkapan pengedar sabu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bareskrim Polri berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 18 bungkus sabu, dengan berat 19,36 kilogram asal Malaysia lewat perairan Aceh Timur, Aceh. Anggota Bareskrim Polri sempat kejar-kejaran dengan pelaku sebelum akhirnya ditangkap.

Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso menjelaskan, kasus ini bermula saat Tim Satgas NIC mendapatkan informasi dari masyarakat terkait ada peredaran narkoba jenis sabu dari Malaysia lewat jalur laut di Aceh.

“Pada hari Senin tanggal 28 April 2025 pukul 23.20 telah terjadi transaksi narkotika jenis sabu sebanyak 18 bungkus di Langsa,” kata Eko kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Selanjutnya, Satgas NIC Bareskrim Polri hingga pihak terkait lainnya mengejar pelaku yang berusaha kabur. Tersangka pun sempat membuang 10 bungkus sabu tersebut.

“Kemudian terjadi kejar-kejaran tim dengan target ke arah Aceh Timur. Pada saat terjadi kejar-kejaran target membuang barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian tim mengamankan narkotika jenis sabu sebanyak 10 bungkus,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180374//mensesneg_prasetyo_hadi-xjHs_large.jpg
Prabowo Ingin Perang Total Lawan Narkoba, Istana: Yang Pakai Itu Ndeso!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/338/3178678//sabu_diselundupkan_di_masakan_ayam_kecap-AaOu_large.jpg
Pengunjung Lapas Narkotika Nekat Selundupkan Sabu di Masakan Ayam Kecap 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178264//polri_tetapkan_dua_tersangka_kasus_korupsi_pt_spr_riau-4zbP_large.jpg
Polri Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi PT SPR Riau, Rugikan Negara Rp33 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178010//jhony_boy_nababan_kuasa_hukum_selebgram_lisa_mariana_di_bareskrim_polri-5Tc9_large.jpg
Lisa Mariana Absen Pemeriksaan karena Sakit, Kuasa Hukum Ajukan Jadwal Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177140//kubu_arya_daru_ajukan_gelar_perkara_khusus-3I17_large.jpg
Kubu Arya Daru Ajukan Gelar Perkara Khusus, Keluarga Desak Kepastian Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176358//kurir_sabu-Gck2_large.jpg
Bareskrim Bongkar Penyelundupan 20 Kg Sabu dari Malaysia, 2 Kurir Ditangkap
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement