Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:23 WIB
KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan sebanyak 19 daerah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

"Tinggal lima daerah yang belum PSU," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Kelima daerah itu meliputi Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran. Ketiga daerah ini masuk tahap 4 dan akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang. 

Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua.

Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU di antaranya;

Tahap 1 PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161652/saparudin-UVSE_large.jpg
Pilkada Ulang Pangkalpinang, Saparudin Dirundung Duka Kakaknya Meninggal Sebelum Debat Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136432/bawaslu-VREY_large.jpg
Bawaslu Catat Ada 308 Aduan dalam Pelaksanaan PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136317/mk-cWCV_large.jpg
Gugatan PSU Pilbup Puncak Jaya Kandas di MK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/337/3136309/pilkada-U130_large.jpg
DPR Rapat dengan KPU-Bawaslu Evaluasi PSU Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/340/3132163/psu-GfO3_large.jpg
PSU Pilkada Kukar, Quick Count SCL: Aulia-Rendi 56,56%, Awang–Ahmad 14,31%, Dede-Alif 29,13%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/337/3131741/pilkada-p0y7_large.jpg
PSU Pilkada di Daerah Ini Dipercepat dari Tanggal yang Ditentukan, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement