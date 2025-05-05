KPU: 19 Daerah Selesai Gelar PSU Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan sebanyak 19 daerah selesai menggelar pemungutan suara ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Tersisa lima daerah dari total 24 daerah yang belum menggelar PSU.

"Tinggal lima daerah yang belum PSU," kata Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin dalam rapat bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Kelima daerah itu meliputi Kota Palopo, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kabupaten Pesawaran. Ketiga daerah ini masuk tahap 4 dan akan menggelar PSU pada 24 Mei 2025 mendatang.

Sementara, PSU berikutnya klaster yang akan dilaksanakan pada 6 Augustus 2025 yang mencakup Kabupaten Boven Digoel dan Provinsi Papua.

Adapun, 19 daerah yang telah menggelar PSU di antaranya;

Tahap 1 PSU yang diselenggarakan 22 Maret 2025 mencakup 4 daerah, yaitu, Kabupaten Siak, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Barito Utara.