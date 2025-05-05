Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri Bongkar Sindikat Pengoplos Gas LPG di Karawang dan Semarang

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:32 WIB
Polri Bongkar Sindikat Pengoplos Gas LPG di Karawang dan Semarang
gas elpiji oplosan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus pengoplosan liquid petroleum gas (LPG), bersubsidi 3 kilogram di Karawang, Jawa Barat dan Semarang, Jawa Tengah. Dalam kasus ini, negara rugi miliaran rupiah.

Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Nunung Syaifuddin menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat terkait kelangkaan gas LPG di wilayah tersebut.

Dia menyebut para tersangka dalam kasus ini diduga menyuntikkan isi dari tabung 3 kilogram ke tabung gas ukuran 5,5 kilogram, 12 kilogram hingga 50 kilogram alias nonsubsidi.

“Dari hasil penindakan, tim menemukan kegiatan penyuntikan atau pemindahan isi gas LPG dari tabung 3 kilogram ke tabung 12 kilogram,” kata Nunung saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Senin (5/5/2025).

Nunung menerangkan, pengoplosan ini terjadi pada 2 lokasi, yakni di Dusun Krajan, Telagasari, Karawang dan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Banyumanik, Semarang.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181339//komika_pandji_dilaporkan_ke_bareskrim-tajd_large.jpg
Komika Pandji Dilaporkan ke Bareskrim Diduga Hina Budaya Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161//bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009//lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179001//peredaran_narkoba-swM6_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, IPW: Serangan Narkoba Lebih Bahaya dari Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement