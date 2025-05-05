Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Awal Mula Hercules Berutang Nyawa ke Prabowo di Timor-Timur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:37 WIB
Kisah Awal Mula Hercules Berutang Nyawa ke Prabowo di Timor-Timur
Kisah Awal Mula Hercules Berutang Nyawa ke Prabowo di Timor-Timur/ist
A
A
A

JAKARTA - Kisah awal mula Hercules yang berutang nyawa ke Prabowo di  Timor-Timur, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Senin (5/5/2025). Nama Hercules belakangan ini menjadi viral di media sosial.

Ketua Umum DPP Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya) Hercules Rosario de Marshall alias Hercules merupakan mantan Tenaga Bantuan Operasi (TBO) dan mengemban tugas sebagai juru angkut logistik saat Operasi Seroja di Timor-Timur (Timor Leste).

“Saya dulu di Timor Timur sebagai Tenaga Bantuan Operasi Seroja, saya kena kecelakaan tangan dan saya dibawa dari Timur-Timur kesini pakai Pesawat Hercules saya berobat di RSPAD, setelah sembuh saya ditempatkan di pusat rehabilitasi cacat, Departemen Hankam Rumah Sakit Cacat Bintaro,”kata Hercules dikutip dari kanal YouTube GRIB TV, Senin, (5/5/2025).

“Saya ikut Pendidikan, saya dikasih penghargaan bintang seroja dan pada saat penutupan itu, saya akan dikembalikan ke Timor Timur di Korem Dili namun saya lebih memilih di Jakarta,” tutup Hercules.

Di sisi lain, Hercules pernah berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang saat itu berpangkat kapten di Timor Timur.  Saat itu, dia mengirimkan logistik untuk tentara di Timor Timur, helikopter yang dinaiki Hercules mengalami kecelakaan.

Tangan kanannya terluka parah hingga ia harus dilarikan ke Jakarta dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Namun, nahas, tangan kanannya tidak bisa tertolong dan harus diamputasi.

Setelah kejadian itu, Hercules pun setia kepada Prabowo. Bahkan, dia mendirikan Ormas GRIB Jaya dan mendukung pencalonan Prabowo Subianto saat Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mantan Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Jenderal (Purn) AM Hendropriyono juga mempunyai kenangan sendiri terhadap Hercules. Sosok Hercules kata dia memiliki jasa yang cukup besar untuk Indonesia saat Operasi Seroja di Timor Timur.

 

