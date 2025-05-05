Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

DPR Soroti Pentingnya Pendidikan Skill agar SDM Bisa Jadi Pekerja yang Berdaya Saing

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |14:10 WIB
DPR Soroti Pentingnya Pendidikan Skill agar SDM Bisa Jadi Pekerja yang Berdaya Saing
Gedung DPR RI (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Momentum peringatan Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional yang hanya berjarak satu hari menjadi perhatian serius bagi Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Edi Purwanto. Ia menilai pendidikan dan buruh memiliki hubungan yang erat dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berdaya saing. 

Menurutnya, pendidikan bermutu dan berkualitas akan berkesinambungan dalam mengubah sistem tenaga kerja. Ia menilai, kondisi yang saat ini perlu dicermati adalah pendidikan yang tidak lagi hanya soal duduk di bangku sekolah dan belajar teori semata.

“Pendidikan sudah berkembang menjadi sarana untuk membekali generasi muda dengan life skill atau keterampilan hidup yang relevan dengan dunia kerja dengan melihat dinamika sosial saat ini,” kata Edi Purwanto dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

“Pendidikan hari ini harus menjawab tantangan di era ke depan. Kita tidak bisa lagi berorientasi hanya pada akademik,” sambungnya.

Edi menilai, saat ini diperlukan sistem pendidikan yang melatih keterampilan sehingga sumber daya manusia (SDM) bisa berkembang menjadi pekerja yang berdaya saing.

“Seperti berpikir kritis, komunikasi, kerja sama tim, dan adaptasi terhadap perubahan sehingga muncul skill pada diri mereka. Semua itu nantinya menjadi bekal penting bagi para pekerja masa depan,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
