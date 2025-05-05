BNN Ungkap 10 Titik Rawan Tempat Penyelundupan Narkoba di Indonesia



JAKARTA - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Marthinus Hukom memaparkan setidaknya ada 10 titik wilayah rawan yang dijadikan tempat untuk menyelundupkan narkoba masuk ke Indonesia.

Marthinus menyampaikan, bahwa 10 titik ini menjadi prioritas wilayah pengawasan yang dilakukan BNN. Adapun, 10 titik tersebut diantaranya; Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Setalan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan seluruh pantai sisi barat Sulawesi.

"10 titik wilayah ini ada wilayah yang paling rawan menjadi pilihan jalur penyelundupan narkoba oleh jaringan narkoba internasional," kata Marthinus saat rapat bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Dia mengungkapkan, dari hasil penangkapan dan operasi BNN selama ini menyatakan bahwa hasil-hasil sitaan sebagian besar hampir semua berasal dan masuk melalui 10 titik tersebut.