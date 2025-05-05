Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Eks Direktur Operasional PT Timah Divonis 10 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan!

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |14:30 WIB
Eks Direktur Operasional PT Timah Divonis 10 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan!
Eks Direktur Operasional PT Timah divonis 10 tahun penjara
A
A
A

JAKARTA - Eks Direktur Operasional PT. Timah Tbk, Alwin Albar divonis 10 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menilai, Alwin Albar terbukti melakukan tindak pidana korups secara bersama-samai dalam kasus tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun. 

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Fajar Kusuma Aji saat membacakan amat putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (5/5/2025). 

Selain itu, Alwin juga divonis untuk membayar denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda trsebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 

Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Dalam tuntutannya, Jaksa menuntut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Alwin Albar selama 14 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan badan.

(Khafid Mardiyansyah)

      
