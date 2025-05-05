Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Selidiki Kerugian Nelayan Dampak Pagar Laut di Desa Kohod

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |14:53 WIB
Bareskrim Selidiki Kerugian Nelayan Dampak Pagar Laut di Desa Kohod
Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri masih menyelidiki terkait dampak dari kasus pagar laut yang membentang di Desa Kohod, Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

“Dampaknya sedang diselidiki,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan Senin (5/5/2025).

Dia menjelaskan, penyelidikan saat ini dilakukan oleh Subdit 4 dengan sprinlidik yang telah diterbitkan terhadap dugaan kejahatan atas kekayaan negara berupa pemagaran wilayah laut desa Kohod.

“Itu di subdit 4, itu masih sekarang kasubdit saya sedang koordinasi dengan. KKP. kita masih penyelidikan, pemagarannya,” ujar dia.

Karena masih tahap penyelidikan, Nunung belum merinci lebih lanjut terkait perkembangan hasil koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini masih terus berjalan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181339//komika_pandji_dilaporkan_ke_bareskrim-tajd_large.jpg
Komika Pandji Dilaporkan ke Bareskrim Diduga Hina Budaya Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161//bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009//lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179001//peredaran_narkoba-swM6_large.jpg
Polri Sita 197 Ton Narkoba, IPW: Serangan Narkoba Lebih Bahaya dari Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement