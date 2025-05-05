Bareskrim Selidiki Kerugian Nelayan Dampak Pagar Laut di Desa Kohod

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri masih menyelidiki terkait dampak dari kasus pagar laut yang membentang di Desa Kohod, Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

“Dampaknya sedang diselidiki,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri, Brigjen Pol Nunung Syaifuddin kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta Selatan Senin (5/5/2025).

Dia menjelaskan, penyelidikan saat ini dilakukan oleh Subdit 4 dengan sprinlidik yang telah diterbitkan terhadap dugaan kejahatan atas kekayaan negara berupa pemagaran wilayah laut desa Kohod.

“Itu di subdit 4, itu masih sekarang kasubdit saya sedang koordinasi dengan. KKP. kita masih penyelidikan, pemagarannya,” ujar dia.

Karena masih tahap penyelidikan, Nunung belum merinci lebih lanjut terkait perkembangan hasil koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang saat ini masih terus berjalan.