Jadi Tersangka Kasus Vape Obat Keras, Aktor Jonathan Frizzy Terancam 12 Tahun Penjara!

JAKARTA - Polisi resmi menetapkan artis Jonathan Frizzy (JF) sebagai tersangka dalam kasus vape mengandung obat keras berupa zat etomidate. Dia ditangkap di wilayah Jakarta Selatan.

“Dilakukan penangkapan pada hari Minggu, tanggal 4 Mei 2025, sekira pukul 17.00 WIB, Jalan Bintaro Akasia, Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan “ kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Ade Ary menerangkan Polisi menjerat Jonathan Frizzy dengan pasal berlapis. Selain dijerat dengan UU Kesehatan, ia juga dikenai pidana turut serta.

“Pasal 435 Subsider pasal 436 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juncto Pasal 55 KUHPidana,” ujar dia.

Dia menambahkan, aktor berusia 43 tahun itu terancam 12 tahun penjara serta denda Rp5 miliar.