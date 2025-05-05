Prabowo Pimpin Sidang Kabinet Paripurna Sore Ini, Kepala BGN hingga Raffi Ahmad Hadir

JAKARTA - Para menteri Kabinet Merah Putih tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Para menteri, juga Utusan Khusus Presiden akan menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto.

Dari pantauan iNews Media Group, tampak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tiba di Istana. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI, Haikal Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal saat ini adalah Yandri Susanto.

Selain itu, terlihat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad yang juga telah tiba di Istana.

Kepada awak media, Dadan Hindayana hanya mengatakan secara singkat bahwa akan ada Sidang Paripurna. "(Sidang) Paripurna, Paripurna," katanya.

Diketahui, Sidang Kabinet Paripurna terakhir dilaksanan pada Jumat, 21 Maret 2025 lalu. Sidang kala itu dalam rangka persiapan menjelang Idulfitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengucapkan salam dan terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir.

Saat itu, Prabowo mengatakan sejak Sidang Kabinet yang terakhir pada bulan Januari 2025 lalu, sudah banyak program yang sudah pemerintah laksanakan.



