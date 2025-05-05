Prabowo Ucapkan Selamat ke PM Singapura Lawrence Wong Lewat Telepon Langsung

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura, Lawrence Wong, melalui sambungan telepon pada Senin (5/5/2025).

Ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party/PAP) yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional.

“Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Lawrence Wong atas kemenangan Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai kemenangan telak PAP mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan Wong serta stabilitas pemerintahan yang dijanjikannya.

“Kemenangan yang meyakinkan ini mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan kuat Yang Terhormat Wong dan PAP,” kata Prabowo.