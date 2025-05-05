Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ucapkan Selamat ke PM Singapura Lawrence Wong Lewat Telepon Langsung

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |15:20 WIB
Prabowo Ucapkan Selamat ke PM Singapura Lawrence Wong Lewat Telepon Langsung
Presiden Prabowo ucapkan selamat ke PM SIngapura
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat secara langsung kepada Perdana Menteri baru Singapura, Lawrence Wong, melalui sambungan telepon pada Senin (5/5/2025).

Ucapan tersebut disampaikan menyusul kemenangan Partai Aksi Rakyat (People’s Action Party/PAP) yang dipimpin Wong dalam pemilu nasional.

“Saya mengucapkan selamat yang sebesar-besarnya kepada Yang Terhormat Lawrence Wong atas kemenangan Partai Aksi Rakyat (PAP) di Singapura,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai kemenangan telak PAP mencerminkan kepercayaan dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan Wong serta stabilitas pemerintahan yang dijanjikannya.

“Kemenangan yang meyakinkan ini mencerminkan kepercayaan, stabilitas, dan keyakinan rakyat Singapura terhadap kepemimpinan kuat Yang Terhormat Wong dan PAP,” kata Prabowo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181839//pemerintah-mzdH_large.jpg
Kualitas Hidup Meningkat, Menko Pratikno: Bukti Sinergi Koordinasi Pembangunan Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784//prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/43/3181777//rizki_juniansyah-Dqnv_large.jpg
Raih Emas Kejuaraan Dunia Angkat Besi, Lifter Rizki Juniansyah Diangkat Jadi Letnan Dua TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181759//presiden_prabowo_subianto-dZhU_large.jpg
Prabowo: Jokowi Tak Pernah Titip Apa Pun kepada Saya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181757//prabowo_subianto-SR89_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Dukung Investasi Asing, Tak Boleh Ada yang Mengganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181751//prabowo_subianto-4O0B_large.jpg
Prabowo Puji Jokowi saat Resmikan Pabrik Petrokimia Rp65 Triliun di Banten: Ini Prestasi Beliau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement