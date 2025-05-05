Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Soal Isu Hubungan Prabowo-Gibran Merenggang, Gus Ipul: Baik Sekali Enggak Ada Masalah

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |16:02 WIB
Soal Isu Hubungan Prabowo-Gibran Merenggang, Gus Ipul: Baik Sekali Enggak Ada Masalah
Soal Isu Hubungan Prabowo-Gibran Merenggang, Gus Ipul: Baik Sekali Enggak Ada Masalah (Foto : Okezone)
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merenggang.

Penegasan ini diungkapkan Gus Ipul saat ditanya awak media terkait beredarnya kabar tersebut. Dia mengatakan hubungan Prabowo-Gibran masih baik.

"Baik, baik sekali enggak ada masalah, saya enggak pernah denger," kata Gus Ipul kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Gus Ipul pun membeberkan bukti hubungan yang masih erat keduanya yakni ketika Gibran mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo terkait Sekolah Rakyat.

"Baik sekali buktinya kemarin saya juga ikut rapat ada Wapres, waktu kita bahas sekolah rakyat ada Wapres, jadi kalau yang itu saya enggak pernah denger," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan bahwa Presiden dan Wapres memiliki kegiatan berbeda sehingga tidak setiap saat harus bersama. "Karena kan justru Presiden dan Wapres banyak mengikuti setiap kegiatan."

Gus Ipul kembali menampik bahwa hubungan Prabowo dan Gibran merenggang. "Jadi menurut saya sih enggak benar itu," tegasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
