Mensos: Usulan Presiden Agar Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Diproses

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan bahwa usulan Presiden Prabowo Subianto agar aktivis buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional mulai diproses.

Diketahui, pengkajian gelar pahlawan dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) untuk pengusulan calon Pahlawan Nasional setiap tahunnya.

"Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya, nanti daerah mungkin ada tokoh-tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru," ujar Gus Ipul kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Meski begitu, Gus Ipul mengatakan bahwa Marsinah tidak memungkinkan jika tahun ini langsung diangkat menjadi Pahlawan Nasional. Pasalnya, sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.

Selain itu, nama-nama yang diusulkan telah dilakukan kajian dari TP2GP yang terdiri dari Staf Ahli, akademisi, budayawan, perwakilan BRIN, TNI, serta Perpustakaan Nasional. Selain lintas unsur sosial, mekanisme pengusulan Pahlawan Nasional juga harus melalui tahapan berjenjang dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.

"Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya, kalau memungkinkan ya mungkin yang penting prosesnya dari bawah nanti diusulkan Bupati atau Wali Kota nanti naik ke Gubernur kan ada tim daerah untuk gelar pahlawan di situ nanti dibahas lagi, trus naik ke Kemensos nanti di Kemensos diperiksa lagi dengan tim lalu naik ke dewan gelar nanti di situ Presiden yang akan menentukan atau mengambil keputusan," jelasnya.

Sebelumnya, di momen peringatan Hari Buruh Internasional yang berlangsung meriah di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (1/5), Presiden Prabowo menyampaikan dukungannya terhadap usulan penetapan aktivis buruh Marsinah sebagai pahlawan nasional.