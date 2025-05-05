Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet Paripurna Usai Mengundurkan Diri dari Kepala PCO

JAKARTA - Hasan Nasbi terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Sebelumnya, Hasan telah mengumumkan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO).

Dari pantauan iNews Media Group, Hasan tampak mengenakan baju kemeja putih senada dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Presiden Prabowo pun dikabarkan belum meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Menurut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu terkait permohonan mundurnya Hasan Nasbi.

Dia juga menegaskan Presiden Prabowo hingga saat ini belum sampai tahap mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

"Jadi begini, berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya, jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujar Prasetyo kepada awak media, Selasa (29/4) lalu.