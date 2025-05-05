Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet Paripurna Usai Mengundurkan Diri dari Kepala PCO

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |16:22 WIB
Hasan Nasbi Masih Ikut Sidang Kabinet Paripurna Usai Mengundurkan Diri dari Kepala PCO
Hasan Nasbi di Sidang Kabinet Paripurna
A
A
A

JAKARTA - Hasan Nasbi terlihat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Sebelumnya, Hasan telah mengumumkan pengunduran diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Officer (PCO).

Dari pantauan iNews Media Group, Hasan tampak mengenakan baju kemeja putih senada dengan Presiden Prabowo Subianto hingga Menteri Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, Presiden Prabowo pun dikabarkan belum meneken surat pengunduran diri Hasan Nasbi. Menurut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bahwa Presiden Prabowo akan mempelajari terlebih dahulu terkait permohonan mundurnya Hasan Nasbi. 

Dia juga menegaskan Presiden Prabowo hingga saat ini belum sampai tahap mencari pengganti Hasan Nasbi sebagai Kepala PCO.

"Jadi begini, berkenaan dengan permohonan mundurnya Pak Hasan, Bapak Presiden sudah kami laporkan dan beliau ingin terlebih dahulu mempelajarinya, jadi belum sampai kepada tahap sudah diteken, apalagi sampai tahap mencari penggantinya," ujar Prasetyo kepada awak media, Selasa (29/4) lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179546//menkeu_purbaya-KhlF_large.jpeg
Tanggapi Kritik Hasan Nasbi, Purbaya: Saya Perpanjangan Tangan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/455/3171581//hasan_nasbi-16hF_large.jpg
Segini Gaji yang Diterima Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171358//hasan_nasbi-6JVa_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Komisaris Pertamina Usai Hasan Nasbi Ditunjuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171283//hasan_nasbi-XR08_large.jpg
Jadi Komisaris Pertamina, Segini Harta Kekayaan Hasan Nasbi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171280//hasan_nasbi-ivFI_large.jpg
Profil dan Karier Hasan Nasbi, Komisaris Baru PT Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/320/3171276//hasan_nasbi-usQN_large.jpg
Hasan Nasbi Diangkat Jadi Komisaris Pertamina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement