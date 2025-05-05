Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo dan Presiden Senat Kamboja Komitmen Jaga Stabilitas Kawasan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |16:23 WIB
Prabowo dan Presiden Senat Kamboja Komitmen Jaga Stabilitas Kawasan
Prabowo dan Presiden Senat Kamboja. Foto: Dok BPMI Setpres.
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Senat Kerajaan Kamboja, Yang Mulia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen dalam rangkaian kunjungan resminya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/5/2025). 

Dalam sambutan pengantarnya, Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Presiden Senat Kerajaan Kamboja di Tanah Air.

"Adalah suatu kehormatan bagi saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia untuk menyambut kedatangan Yang Mulia. Saya senang dapat berjumpa kembali dengan Yang Mulia sejak pertemuan kita terakhir di Pnom Penh pada bulan September 2024, sebelum saya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia," ucap Prabowo.

Prabowo memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Presiden Senat Hun Sen di kawasan Asia Tenggara. Prabowo pun menyambut baik rencana penyampaian pandangan Presiden Senat Hun Sen mengenai proses perdamaian di Kamboja dan peran di Asia Tenggara dalam forum akademik dan regional di Jakarta.

"Saya gembira dan menyambut baik rencana Yang Mulia untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai proses perdamaian di Kamboja dan peran di ASEAN yang akan disampaikan di area School of Government dan di Sekretariat ASEAN," tuturnya.

 

