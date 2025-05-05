Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Pimpin Sidang Paripurna di Istana: Kita Lewati 6 Bulan Pertama

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |16:38 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025). Dalam sidang kabinet paripurna itu dalam arahan Presiden 6 bulan pemerintahan Kabinet Merah Putih.

"Baru saja kita melewati tonggak 6 bulan pertama. Bisa dikatakan ini adalah semester pertama pemerintahan kita. Sekarang tibanya kita melihat rapor kita apakah merah atau memuaskan atau cukup memuaskan atau sangat memuaskan," kata Prabowo mengawali sambutannya.

Prabowo mengatakan jika dilihat secara objektif bahwa dalam 6 bulan memerintah telah menghasilkan 28 kabijakan baru.

"Hal-hal yang bersifat fundamental, memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa. Kita telah menghasilkan 28 kebijakan baru, kebijakan-kebijakan tersebut yang berhubungan langsung dengan hajat hidup rakyat kita," ujarnya. 

Prabowo pun mengungkapkan meskipun pemerintahan yang dipimpinnya baru berjalan 6 bulan namun ratusan produk kebijakan juga telah dilaksanakan. 

"Hal-hal ini kita lakukan dalam waktu yang cukup singkat tidak diperkirakan bahwa kita mampu mencapai itu dalam waktu yang singkat. Walaupun 28 kebijakan baru, namun produk2 untuk mencapai kebijakan tersebut saya hitung lebih dari 100 bahkan mendekati 200," ujarnya.

Satu kebijakan, kata Prabowo, membutuhkan beberapa produk apakah itu Keppres PP, Perpres, Inpres, atau sekadar hanya surat edaran. "Tetapi inilah bagaimana kita menjalankan roda pemerintahan," ujar Prabowo.

(Angkasa Yudhistira)

      
