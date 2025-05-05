Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan: Nanti Ijazah Saya Ditanya-tanya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |16:53 WIB
Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipersoalkan: Nanti Ijazah Saya Ditanya-tanya
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku heran karena keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dipersoalkan sejumlah pihak. Prabowo pun bertanya-tanya, apakah ijazahnya juga akan dipersoalkan. 

Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mulanya membantah mejadi boneka Jokowi. Ia menegaskan hanya sebatas konsultasi dan meminta saran.

Prabowo lantas menyinggung ihwal orang suka maupun tidak suka terhadap Jokowi, tetapi ia menegaskan bahwa Jokowi merupakan presiden dua periode, yang kemudian menyinggung ihwal polemik ijazah.

"Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?" kata Prabowo dalam sambutannya.

Sebelumnya, di hadapan anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan Jokowi.

"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181784/prabowo_subianto-WfKx_large.jpg
Prabowo Ungkap Kekagumannya terhadap Bangsa Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181147/jonan-d2m4_large.jpg
Reaksi Jonan saat Ditanya Tawaran Masuk Kabinet Usai Bertemu Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181087/prabowo-GhLv_large.jpg
Prabowo Bakal Resmikan Gedung Baru Stasiun Tanah Abang Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180993/prabowo-jZhr_large.jpg
Momen Prabowo Serahkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M ke Panglima TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180983/prabowo-jSBQ_large.jpg
Prabowo Serahkan Pesawat Raksasa Airbus A400 ke Panglima TNI di Halim Perdanakusuma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180722/sultan-VRkG_large.jpg
Ketua DPD RI: Asta Cita Presiden Prabowo Bisa Direalisasikan Secara Gotong Royong
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement