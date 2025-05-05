Mengejutkan! Prabowo Singgung Polemik Ijazah Jokowi saat Sidang Kabinet

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, sejumlah pihak beberapa waktu terakhir ini mempersoalkan ijazah Jokowi.

Prabowo bahkan bertanya-tanya, apakah ijazahnya juga akan dipersoalkan. Hal itu disampaikannya saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Awalnya, mantan Danjen Kopassus ini membantah telah menjadi boneka Jokowi. Dia menegaskan hanya sebatas konsultasi dan meminta saran.

Prabowo lantas menyinggung ihwal orang suka maupun tidak suka terhadap Jokowi tetapi ia menegaskan bahwa Jokowi merupakan presiden dua periode. Prabowo turut menyinggung ihwal polemik ijazah.

"Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?" kata Prabowo dalam sambutannya.

Sebelumnya, di hadapan anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan dirinya bukan presiden boneka. Hal ini ditekankan Prabowo menjawab tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Presiden Jokowi.

"Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa ia hanya melakukan konsultasi dengan kepala negara terdahulu sebatas meminta saran dan pendapat dari Jokowi.

"Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa," ujarnya.