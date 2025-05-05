Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantu Korban PHK, Ponpes Mambaul Maarif Buka Beasiswa untuk Santri dan Mahasantri

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |18:25 WIB
Bantu Korban PHK, Ponpes Mambaul Maarif Buka Beasiswa untuk Santri dan Mahasantri
Bantu Korban PHK, Ponpes Mambaul Maarif Buka Beasiswa untuk Santri dan Mahasantri/ist
A
A
A

JAKARTA – Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, yang didirikan mantan Rais Aam PBNU Kiai Bisri Syansuri membuka kesempatan bagi santri dan mahasantri melanjutkan pendidikan dengan beasiswa penuh. Beasiswa ini diberikan di tengah meningkatnya angka PHK dan menurunnya daya beli masyarakat.

Ketua Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, Gus Zidni Nuuro menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pesantren terhadap masyarakat yang terdampak krisis ekonomi.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada para santri untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani dengan biaya pendidikan. Dengan beasiswa ini, kami berharap para santri dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri," ujar Gus Zidni, Senin (5/5/2025).

Cicit Kiai Bisri Syansuri ini menegaskan, beasiswa ini terbuka bagi santri dan mahasantri yang memiliki komitmen untuk menuntut ilmu di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, mulai dari tingkat SLTP, SLTA, hingga Ma'had Aly.

Gus Zidni menambahkan bahwa pesantren juga akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para santri dan mahasantri untuk meningkatkan kemampuan akademis dan spiritual mereka.

"Dengan beasiswa ini, kami berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kesempatan kepada para santri untuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan berkontribusi pada masyarakat," kata Gus Zidni.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
NU PBNU Ponpes
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181546//viral-RDaz_large.jpg
Kiai Said: China Dukung Kemerdekaan Palestina, Muslim Uighur Bebas Jalankan Ibadah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180108//pemerintah-5hoQ_large.jpg
PBNU Suarakan Kepedulian Lingkungan dan Perlindungan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180084//pbnu-Jrzo_large.jpg
GP Ansor Ajak Anak Muda Jaga Ruang Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179411//polri-TGHm_large.jpg
Polri Bongkar 38.943 Kasus Narkoba, PBNU: Hukum Berat Pengedarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/337/3178425//gpk-4BO7_large.jpg
Hari Santri Nasional 2025, Hentikan Narasi Negatif Terhadap Kiai dan Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178281//menag-lahn_large.jpg
Menag Tegaskan Peran Pondok Pesantren sebagai 'Jantung Peradaban' Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement