Bantu Korban PHK, Ponpes Mambaul Maarif Buka Beasiswa untuk Santri dan Mahasantri

JAKARTA – Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, yang didirikan mantan Rais Aam PBNU Kiai Bisri Syansuri membuka kesempatan bagi santri dan mahasantri melanjutkan pendidikan dengan beasiswa penuh. Beasiswa ini diberikan di tengah meningkatnya angka PHK dan menurunnya daya beli masyarakat.

Ketua Pondok Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, Gus Zidni Nuuro menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pesantren terhadap masyarakat yang terdampak krisis ekonomi.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada para santri untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani dengan biaya pendidikan. Dengan beasiswa ini, kami berharap para santri dapat fokus pada pendidikan dan pengembangan diri," ujar Gus Zidni, Senin (5/5/2025).

Cicit Kiai Bisri Syansuri ini menegaskan, beasiswa ini terbuka bagi santri dan mahasantri yang memiliki komitmen untuk menuntut ilmu di Pesantren Mambaul Maarif Denanyar Jombang, mulai dari tingkat SLTP, SLTA, hingga Ma'had Aly.

Gus Zidni menambahkan bahwa pesantren juga akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada para santri dan mahasantri untuk meningkatkan kemampuan akademis dan spiritual mereka.

"Dengan beasiswa ini, kami berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan kesempatan kepada para santri untuk menjadi generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan berkontribusi pada masyarakat," kata Gus Zidni.