Wamendagri Pastikan Retret Kepala Daerah Gelombang II Sudah Siap

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan kegiatan retret atau pembekalan kepala daerah gelombang II sudah siap. Saat ini, kata dia, hanya tinggal menunggu kepastian waktu dan tempatnya.

"Retret itu konsepnya udah selesai, opsi tempatnya di Magelang atau di Bandung IPDN, namun untuk waktunya kami masih menyesuaikan, karena kita ingin selaraskan dengan agenda kepala daerah," kata Bima Arya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima mengaku sebenarnya sudah ada tanggal yang menjadi opsi pelaksanaan Retret gelombang II. Hanya saja, ia belum bisa menyampaikan kepada publik terkait rencana tersebut.

"Ini kita sudah siapkan. Kalaupun kemudian diperintahkan minggu depan, ya minggu depan. Semua sudah siap kok, tinggal membicarakan waktu," ujarnya.

Wamendagri menyampaikan bahwa pelaksanaan retret tersebut tak akan berbeda jauh dengan sebelumnya, dimana akan digelar selama satu pekan.

"Kami berharap juga presiden berkenan hadir. Jadi tinggal menentukan waktunya," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)