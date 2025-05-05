Lucky Hakim Jalani Sanksi Magang di Kantor Kemendagri Besok

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa Bupati Indramayu Lucky Hakim akan mulai menjalani masa pembinaan di Kemendagri mulai hari Selasa, 6 Mei 2025, besok. Sanksi ini diberikan buntut liburan keluar negeri tanpa izin.

"Besok hari Selasa, Bupati Indramayu akan mulai menjalani masa-masa pembinaan di Kemendagri dan besok," kata Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Bima menyebut bahwa hari pertama menjalani sanksi magang, Lucky Hakim akan mendapat pembinaan di Direktorat Jenderal Administrasi Wilayah (Ditjen Adwil) Kemendagri.

"Besok Selasa pagi, nanti Dirjen Adwil akan menyampaikan materi terkait dengan tugas-tugas pemerintahan, tata kelola Pemerintahan, dan ada kaitannya dengan Pak Bupati juga," ujarnya.

"Adwil ini kan di bawahnya ada Pol PP, ada Damkar, ini semuanya. Besok dimulai dengan Adwil pagi-pagi," tutur dia melanjutkan.

Tak hanya di Ditjen Adwil, Lucky Hakim akan menjalankan program pembinaan tersebut di semua bagian yang ada di lingkungan Kemendagri selama tiga bulan ke depan.



"Setiap minggu akan berpindah. Besok dimulai dengan Dirjen Adwil. Pak Safrizal nanti yang akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan besok," pungkasnya.

(Puteranegara Batubara)