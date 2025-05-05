Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Akui Jarang Ratas, tapi Keputusannya Dirasakan Masyarakat

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |19:25 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil, dapat dirasakan oleh masyarakat meski selama 6 bulan jalannya pemerintahan, jarang ada rapat terbatas untuk membahas program tertentu.

“Saya rasa kita bisa mencapai ini karena kerja sama yang baik di antara kita. Dalam 6 bulan kita kabinet paripurna hanya 6 kali, ratas (rapat terbatas) juga tidak terlalu sering. Saya paham sebagian dari Anda mungkin ketemu saya tidak sesering yang kita inginkan,” kata Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi kinerja kabinet untuk menghasilkan kebijakan yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat.

“Tetapi hasil kita, hasil diskusi kita, hasil keputusan kita terwujud terlaksana dan dirasakan oleh rakyat Indonesia,” ujar dia.

Ia mengajak para anggota kabinet untuk menggunakan tolok ukur yang objektif dalam menilai capaian pemerintahan, salah satunya adalah kemampuan menjaga inflasi. Menurutnya, inflasi Indonesia saat ini termasuk yang terendah di dunia.

“Apa yang ingin saya sampaikan, mari kita lihat dengan tolok ukur yang objektif dan jelas. Salah satu tonggak pemerintahan di setiap negara adalah mampu atau tidak menjaga inflasi. Inflasi kita salah satu terendah di dunia, mungkin di antara 5 negara yang terendah di dunia,” tuturnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
