HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Lakukan Voting soal Wartawan Liput Sidang Kabinet: Kita Demokratis 

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |20:30 WIB
Momen Prabowo Lakukan Voting soal Wartawan Liput Sidang Kabinet: Kita Demokratis 
Momen Prabowo Lakukan Voting soal Wartawan Liput Sidang Kabinet (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan kelonggaran waktu kepada wartawan Istana Kepresidenan untuk mengikuti arahannya dalam Sidang Kabinet Paripurna, pada Senin (5/5/2025). 

Biasanya, dalam Sidang Kabinet Paripurna sebelumnya, Prabowo hanya memberikan akses selama 20 menit pertama dari keseluruhan arahannya kepada anggota Kabinet Merah Putih. Namun kali ini, wartawan diberikan kesempatan menyimak arahan Presiden hingga lebih dari satu jam 15 menit.

"Ini kebablasan, kok wartawan terus di sini, tapi kita demokratis," kata Prabowo.

Prabowo tampak larut dalam menyampaikan pidatonya secara terbuka, hingga lupa waktu. Dia kemudian mengajak para anggota Kabinet Merah Putih melakukan voting guna menentukan apakah wartawan diperbolehkan tetap meliput lebih lama.

"Coba angkat tangan yang mengizinkan wartawan tambah lima menit di sini. Oke, demokrasi," tanya Prabowo kepada anggota Kabinet.

Respons positif pun ditunjukkan oleh para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan staf khusus Presiden, yang serempak mengangkat tangan mendukung peliputan lebih lama.

"Enggak apa-apa, karena ini sesuatu yang baik, bahwa saya bisa dikatakan saya adalah di sini sebagai manajer tim. Kalau tim saya berhasil saya harus memuji dong," kata Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
