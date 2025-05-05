Prabowo Puji Jokowi Tekan Inflasi: Bukan karena Mas Gibran di Sebelah Saya

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan pujian kepada Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini. Menurutnya, banyak peran Jokowi dalam perjalanan awal pemerintahannya.

Menurutnya, Jokowi memiliki pengalaman besar saat menjadi wali kota untuk menekan inflasi. Cara-cara tersebut dipraktikkan secara nasional saat jadi presiden.

“Saya katakan jujur, bukan karena mas Gibran ada di sebelah saya. Ini salah satu hasil dari manajemen pak Jokowi. Mungkin beliau punya pengalaman saat jadi wali kota, dia jadi ngerti dan manage inflasi. Ini nggak ada di buku, nggak diajarkan di Harvard atau MIT,” kata Prabowo saat Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo juga menyebutkan, saat ini Indonesia berhasil surplus produksi pangan di bawah kelolaan Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ia menilai, hal itu juga merupakan peran dari Jokowi.

"Surplus produksi ini tidak sedikit ada jasa Jokowi jadi presiden," ungkap Prabowo.

Prabowo memuji Jokowi yang mau menerima sarannya untuk mengangkat Amran di sisa masa pemerintahannya. Saat itu, posisi Menteri Pertanian kosong ketika menteri sebelumnya tersandung korupsi, Prabowo langsung mengusulkan Amran untuk menggantinya.

"Beliau (Jokowi) masih presiden kebetulan Menteri Pertanian lowong dan kosong, saya ketemu saudara Amran, saya lihat masuk akal, pernah jadi Mentan dan swasembada pangan. Saya datang ke pak Jokowi, 'Bapak Presiden karena Kementerian Pertanian kosong, saya usulkan pak Amran gantinya.' Lalu diterima dan saya teruskan sekarang," jelas Prabowo.



(Khafid Mardiyansyah)