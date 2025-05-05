Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Tak Ragu Lindungi Petani dari Permainan Harga

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |20:51 WIB
Presiden Prabowo Tak Ragu Lindungi Petani dari Permainan Harga
Presiden Prabowo Tak Ragu Lindungi Petani dari Permainan Harga (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tak segan-segan untuk melindungi para petani dari permainan harga hasil produksi. Prabowo mengatakan UUD 1945 Pasal 33 menjadi pegangannya.

“Saya tidak main-main, karena di tangan saya adalah UUD 1945, Pasal 33 yang memberi saya wewenang sumber-sumber produksi yang menguasai hajat orang banyak dikuasai negara dan dipergunakan sebesarnya untuk uang rakyat. Dan saya tidak ragu gunakan itu,” tegas Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengingatkan para penggiling padi yang masih bandel membeli hasil produksi dengan harga serendah-rendahnya. Apabila masih melakukan itu, pemerintah tak ragu menyetop izin usahanya.

“Dan kita wajibkan penggiling-penggiling padi saya memberi peringatan penggiling padi yang bandel yang beli setelah panen dengan harga serendah-rendahnya kita cabut izin usahanya,” tegasnya.

Di sisi lain, Prabowo juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak hanya memikirkan untung pribadi, tetapi juga keadilang para petani yang juga harus mendapatkan untung. 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
UUD 1945 Petani Prabowo Subianto
