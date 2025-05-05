Wamendagri Akui Ada Laporan soal Ormas Ganggu Iklim Investasi di Daerah

Wamendagri Akui Ada Laporan soal Ormas Ganggu Iklim Investasi di Daerah (Foto : Okezone)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku sudah mendapatkan laporan terkait adanya organisasi masyarakat (Ormas) yang coba mengganggu tumbuh kembangnya investasi di daerah.

Mulanya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa keberadaan Ormas itu sebenarnya aset. Apalagi, kata dia, jika dapat dibina dan diberdayakan.

Menurutnya, Ormas juga bisa menjadi salah satu faktor yang mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan sebuah daerah tertentu.

"Kemudian langkah-langkahnya kontraproduktif, menganggu perekonomian stabilitas, dan menimbulkan ketidakpastian, dan mengoyak bersamaan," kata Wamendagri di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Karena itu, dia juga mendorong agar kepala daerah untuk membangun pendekatan yang komperhensif dengan Ormas. Sehingga, tidak hanya melakukan pendekatan dengan tindakan penegakkan hukum semata.