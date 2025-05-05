Presiden Prabowo Ungkap Alasan Penting Libatkan Kapolri-Panglima TNI Urusi Pangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap alasan penting TNI-Polri dilibatkan untuk mengurusi masalah pangan. Prabowo menilai pangan adalah sumber dari suatu negara.

"Saya ingat didampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kenapa ikut urus pangan, karena pangan adalah sumber dari sebuah negara," kata Prabowo dalam sidang kabinet, Senin (5/5/2025).

Prabowo menyebut urusan pangan berkaitan dengan keamanan negara. Mantan Menteri Pertahanan itu menyebut jika pangan tidak aman, maka negara juga begitu.

"Kalau pangan tidak aman, negara tidak aman dan mereka sadar kalau tidak aman yang pusing tentara dan polisi," ujar Prabowo.

Prabowo menyebut upaya melibatkan TNI-Polri salah satunya saat mengatasi kekeringan. Prabowo menjelaskan urusan kekeringan bisa diatasi dengan pengaliran air lantaran banyaknya sungai di Indonesia.

Saat itu, Indonesia pun melakukan pengadaan 80.000 pompa. Puluhan alat itu harus dipasang dan akhirnya harus melibatkan unsur TNI-Polri.

"Kita berhasil datangkan sekian puluh ribu (pompa) yang pasang siapa, yang ya terpaksa kita minta lagi dari TNI dari Polri bantu, sekarang Alhamdullilah sekarang kita aman karena tindakan sekian tahun lalu," tandasnya.

(Puteranegara Batubara)