Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Pertahankan Kapolri karena Sesuai Data dan Fakta

Awaludin , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |22:45 WIB
Presiden Prabowo Pertahankan Kapolri karena Sesuai Data dan Fakta
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali memberikan kode, bahwa dirinya akan tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk memimpin institusi Polri. Ia menilai keputusan tersebut sangat masuk akal, karena sesuai data dan fakta.

"Saya yakin keputusan Presiden Prabowo mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tengah masifnya penyebaran kebencian dan sentimen negatif terhadap Polri adalah keputusan yang berbasis data dan fakta," kata Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa.

"Selamat ulang tahun ke-56 Kapolri terbaik sepanjang masa, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di masa kepemimpinan beliau,  keamanan dalam negeri lebih stabil, pelayanan masyarakat kian prima dan penegakan hukum semakin berkeadilan. Baik secara angka maupun secara fakta," bebernya.

Ia pun menjelaskan, bahwa jumlah kasus kriminal mengalami penurunan sebesar 4,23% dari 339.537 kasus tahun 2023 menjadi 325.150 kasus tahun 2024. 

"Capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena diraih pada saat angka kriminalitas di kawasan ASEAN, Asia bahkan global sedang menunjukkan tren peningkatan berdasarkan riset Organized Crime Index," jelasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182110//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-1yBA_large.jpg
Kapolri Pastikan Senjata di Lokasi Ledakan SMAN 72 Jakarta Hanya Mainan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182109//ledakan-Ax3V_large.jpg
Terduga Pelaku Ledakan Musola SMAN 72 Jakarta Berasal dari Lingkungan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182059//reformasi-ATS1_large.jpg
Presiden Prabowo Melantik 10 Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182050//yusril-W6hN_large.jpg
Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3182013//polri-lRtK_large.jpg
Kapolri Instruksikan SPPG Polri Zero Accident, Pastikan Food Security Berjalan Optimal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/340/3181961//kapolri-Wp6a_large.jpg
Kapolri Singgung Wujudkan Generasi Emas Usai Tinjau SMP Kemala Bhayangkari Karanganyar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement