Presiden Prabowo Pertahankan Kapolri karena Sesuai Data dan Fakta

JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto berkali-kali memberikan kode, bahwa dirinya akan tetap mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, untuk memimpin institusi Polri. Ia menilai keputusan tersebut sangat masuk akal, karena sesuai data dan fakta.

"Saya yakin keputusan Presiden Prabowo mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tengah masifnya penyebaran kebencian dan sentimen negatif terhadap Polri adalah keputusan yang berbasis data dan fakta," kata Haidar Alwi dalam keterangannya, Senin (5/5/2025).

Ia juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang dinilainya sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa.

"Selamat ulang tahun ke-56 Kapolri terbaik sepanjang masa, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Di masa kepemimpinan beliau, keamanan dalam negeri lebih stabil, pelayanan masyarakat kian prima dan penegakan hukum semakin berkeadilan. Baik secara angka maupun secara fakta," bebernya.

Ia pun menjelaskan, bahwa jumlah kasus kriminal mengalami penurunan sebesar 4,23% dari 339.537 kasus tahun 2023 menjadi 325.150 kasus tahun 2024.

"Capaian tersebut merupakan prestasi yang patut diapresiasi karena diraih pada saat angka kriminalitas di kawasan ASEAN, Asia bahkan global sedang menunjukkan tren peningkatan berdasarkan riset Organized Crime Index," jelasnya.