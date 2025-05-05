Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puluhan Remaja Ditangkap saat Hendak Tawuran, Bawa Bom Molotov hingga Miras

Nunung Purnomo , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |10:02 WIB
Puluhan Remaja Ditangkap saat Hendak Tawuran, Bawa Bom Molotov hingga Miras
Pelajar Tawuran (foto: Okezone)
A
A
A

TANGSEL - Sebanyak 28 remaja dari wilayah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Bogor diamankan Tim Presisi Polsek Cisauk saat hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Puspitek Raya, Tangerang Selatan, pada Minggu 4 Mei 2025.

Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya menjelaskan, para remaja tersebut diamankan saat bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik bentrok. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita tiga buah bom molotov serta beberapa botol minuman keras yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran.

"Para pelaku ini berasal dari lintas wilayah dan sudah janjian untuk tawuran. Ini sangat kami sesalkan, terlebih karena mereka membawa benda berbahaya," ujar AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Usai diamankan, pihak kepolisian langsung memanggil orang tua dan guru masing-masing remaja untuk dilakukan pembinaan. Mereka juga diminta menandatangani surat pernyataan agar kejadian serupa tidak terulang.

Momen haru pun terjadi saat beberapa remaja menangis, dan mencium kaki orang tuanya sebagai bentuk permintaan maaf. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3178104//pelaku_penyekapan-LauK_large.jpg
Terungkap! Pelaku Penyekapan di Tangsel Ternyata Mantan Prajurit TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177157//kabid_humas_polda_metro_jaya_brigjen_pol_ade_ary_syam_indradi-YVuF_large.jpg
Airsoft Gun Ditemukan di Lokasi Penyekapan Tangsel, Polisi Lakukan Pendalaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177133//penangkapan_pelaku_penyekapan-kZGs_large.jpg
9 Orang Ditangkap Terkait Dugaan Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175478//gedung_nucleus_di_pondok_aren_meledak-efmz_large.jpg
Gedung Nucleus di Pondok Aren Meledak, Dinding Roboh hingga Material Berserakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/338/3169396//tawuran_remaja-bB0d_large.jpg
Tawuran Remaja Pecah di Tangsel, 1 Pelajar Tewas Disabet Sajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843//tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement