Puluhan Remaja Ditangkap saat Hendak Tawuran, Bawa Bom Molotov hingga Miras

TANGSEL - Sebanyak 28 remaja dari wilayah Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Bogor diamankan Tim Presisi Polsek Cisauk saat hendak melakukan aksi tawuran di Jalan Puspitek Raya, Tangerang Selatan, pada Minggu 4 Mei 2025.

Kapolsek Cisauk, AKP Dhady Arsya menjelaskan, para remaja tersebut diamankan saat bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi titik bentrok. Dalam penangkapan itu, polisi turut menyita tiga buah bom molotov serta beberapa botol minuman keras yang diduga akan digunakan dalam aksi tawuran.

"Para pelaku ini berasal dari lintas wilayah dan sudah janjian untuk tawuran. Ini sangat kami sesalkan, terlebih karena mereka membawa benda berbahaya," ujar AKP Dhady Arsya kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

Usai diamankan, pihak kepolisian langsung memanggil orang tua dan guru masing-masing remaja untuk dilakukan pembinaan. Mereka juga diminta menandatangani surat pernyataan agar kejadian serupa tidak terulang.

Momen haru pun terjadi saat beberapa remaja menangis, dan mencium kaki orang tuanya sebagai bentuk permintaan maaf. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.