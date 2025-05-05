Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bikin Film di Rumah Kosong, Sejumlah Pelajar SMK di Bogor Diduga Kesurupan 

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |11:08 WIB
Bikin Film di Rumah Kosong, Sejumlah Pelajar SMK di Bogor Diduga Kesurupan 
Sejumlah pelajar SMK di Bogor diduga kesurupan saat bikin film di rumah kosong (Foto: Ist)
BOGOR - Sejumlah pelajar SMK diduga mengalami kesurupan di wilayah Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat ini, para pelajar tersebut sudah sadar dan mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Dalam video yang dilihat iNews Media Group, tampak beberapa pelajar yang diduga mengalami kesurupan itu berteriak histeris. Warga sekitar terlihat membantu mereka sampai ada pelajar yang digotong.

"Banyak anak sekolah SMA kesurupan. Saya tidak mengetahui ada kegiatan syuting karena tidak ada izin kepada pengurus RW. Tolong Babinmas, Babinsa, pak Lurah datang ke lokasi," ucap pria dalam video dikutip iNews Media Group, Senin (5/5/2025).

Camat Bogor Utara Riki Robiansyah mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 4 Mei 2025. Berdasarkan informasi yang diterima, awalnya pelajar SMK itu membuat film di salah satu rumah kosong.

"Jadi secara kronologi siswa tersebut ada tugas sekolah. Mereka jurusan broadcasting. Ada tugas untuk membuat film oleh sekolah seperti untuk memperkuat bidangnya. Jadi meraka syuting di rumah (kosong) itu," kata Riki.

 

