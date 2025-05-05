Viral, Sepasang Kekasih Terekam Buang Bayi di Jatinegara

JAKARTA - Viral sepasang kekasih tega membuang bayinya di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Sepasang kekasih itu kabarnya telah diamankan polisi.

Informasi itu salah satunya diunggah akun Instagram @warungjurnalis pada Senin (5/5/2025) pagi tadi, yang mana peristiwa itu disebutkan terjadi pada Minggu, 4 Mei 2025 dini hari kemarin. Tampak dalam video yang diunggah, terdapat satu lelaki memakai helm dan satu perempuan menggunakan masker.

Lelaki tersebut terlihat menggendong bayi berjenis kelamin laki-laki itu. Keduanya tampak berjalan beriringan hingga saat berada di salah satu rumah kontrakan, bayi tersebut diletakkan di depannya, yang mana lokasinya di Jalan Jatinegara Kaum, Pulogadung, Jakarta Timur.

Saat warga mendapati adanya bayi yang diduga hasil hubungan gelap itu, sang bayi tersebut lalu dibawa ke Puskesmas terdekat untuk pengecekan kesehatan. Beruntung, bayi tersebut dinyatakan sehat dan dibawa ke Panti Balita Tunas Bangsa Cipayung oleh petugas Sudinsos.

Sepasang kekasih itu kabarnya telah diamankan Unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur dan saat ini tengah diperiksa lebih lanjut. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian berkaitan peristiwa dan penangkapan keduanya.

(Arief Setyadi )