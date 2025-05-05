Sidak ke Fasilitas Daycare Balai Kota, Pramono Temukan Ini

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau fasilitas penitipan anak atau Daycare yang terletak di komplek Balai Kota Jakarta. Dia menyampaikan bahwa ada pegawai kementerian yang anaknya dititipkan di Daycare Balai Kota.

"Jadi daycare yang di Balai Kota ini, terus terang aja, kementerian pun anaknya ada yang dititipkan di sini,” ujar Pramono di lokasi, Senin (5/5/2025).

“Karena memang fasilitasnya, saya harus akui, saya pernah datang ke daycare-nya yang ada di Kementerian Sekretaris Kabinet, ini tempatnya lebih representatif, kemudian juga fasilitas dan sebagainya,"sambungnya.

Meski fasilitasnya tergolong sudah baik, ada catatan yang Pramono minta terhadap daycare itu. Dia menyebut perlu adanya penyesuaian waktu belajar anak dan jam pulang orangtua.

"Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai, jam 3 selesai, ibunya jam 4. Sehingga mereka kebanyakan dibawa ibunya, sehingga dengan demikian perubahan jam kerja menjadi penting," ujarnya.

Fasilitas baik yang dimiliki daycare Balai Kota diharapakan bisa menjadi percontohan instansi lain. Dia juga menegaskan selain fasilitas yang mendukung perlu juga diperhatikan pola pengajaran terhadap anak-anak.

"Maka untuk itu yang paling penting bukan fasilitas fisiknya, tetapi bagaimana program pengajarannya itu dilakukan," tuturnya.