Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidak ke Fasilitas Daycare Balai Kota, Pramono Temukan Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |12:31 WIB
Sidak ke Fasilitas Daycare Balai Kota, Pramono Temukan Ini
Sidak ke Fasilitas Daycare Balai Kota, Pramono Temukan Ini
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau fasilitas penitipan anak atau Daycare yang terletak di komplek Balai Kota Jakarta. Dia menyampaikan bahwa ada pegawai kementerian yang anaknya dititipkan di Daycare Balai Kota.

"Jadi daycare yang di Balai Kota ini, terus terang aja, kementerian pun anaknya ada yang dititipkan di sini,” ujar Pramono di lokasi, Senin (5/5/2025).

“Karena memang fasilitasnya, saya harus akui, saya pernah datang ke daycare-nya yang ada di Kementerian Sekretaris Kabinet, ini tempatnya lebih representatif, kemudian juga fasilitas dan sebagainya,"sambungnya.

Meski fasilitasnya tergolong sudah baik, ada catatan yang Pramono minta terhadap daycare itu. Dia menyebut perlu adanya penyesuaian waktu belajar anak dan jam pulang orangtua.

"Jangan sampai kemudian ada yang jam 2 selesai, jam 3 selesai, ibunya jam 4. Sehingga mereka kebanyakan dibawa ibunya, sehingga dengan demikian perubahan jam kerja menjadi penting," ujarnya.

Fasilitas baik yang dimiliki daycare Balai Kota diharapakan bisa menjadi percontohan instansi lain. Dia juga menegaskan selain fasilitas yang mendukung perlu juga diperhatikan pola pengajaran terhadap anak-anak.

"Maka untuk itu yang paling penting bukan fasilitas fisiknya, tetapi bagaimana program pengajarannya itu dilakukan," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181986//pramono_anung-nDom_large.jpg
Pramono Teken Pergub Pekerja Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181905//pramono_anung-mbpB_large.jpg
Pramono Angkat Bicara soal Nasib RDF Rorotan yang Viral karena Timbulkan Bau Busuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181830//viral-Q0Sp_large.jpg
Viral Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Pramono: Saya Sudah Panggil Kepala Dinas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181824//viral-EKaF_large.jpg
Viral Puluhan Anak Sakit Diduga Akibat Bau Busuk RDF Rorotan, Ini Penjelasan Anak Buah Pramono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181248//pramono-8L2S_large.jpg
Gubernur Mengecek Langsung Lokasi Tanggul Baswedan Jebol Sepanjang 40 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181169//pramono_anung-oKEb_large.jpg
RDF Rorotan Tuai Keluhan, Pramono Akui Ada Masalah Pengangkutan Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement