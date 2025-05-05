Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Pastikan Penunjukan Wali Kota Jakarta Dipilih secara Profesional

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 05 Mei 2025 |13:44 WIB
Pramono Pastikan Penunjukan Wali Kota Jakarta Dipilih secara Profesional
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dalam waktu dekat akan melantik sejumlah posisi wali kota hingga puluhan kepala dinas (kadis) baru, usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau Fit and Proper Test di DPRD DKI Jakarta. Dia menegaskan, pemilihan nama-nama yang telah dia tunjuk dilakukan secara profesional.

"Jadi dalam memilih, terus terang orang-orang yang akan bertugas sebagai wali kota, kepala dinas, kepala biro, saya memilih secara profesional, dan seperti yang saya katakan, saya memang orang yang bisa bekerja dengan siapapun," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (5/5/2025).

Dia menegaskan, bahwa penunjukan pejabat baru ini juga melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal seperti Kementrian Dalam Negeri, DPRD. Maka dia berharap tidak akan ada persoalan bersifat personal dalam penetapan nama-nama tersebut.

"Hampir semua yang kita pilih, kita akan tetapkan, mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bersifat personal," tuturnya.

Dia menegaskan, bahwa sebelum ditetapkan nama-nama tersebut, pihaknya telah melalui proses pendalaman terhadap masing-masing calon.

"Pendalaman secara perorangan bukan orang yang secara politik pilihannya apa enggak, tetapi kami ingin orang-orang yang membantu atau menjadi tim Balai Kota ini, tim yang bekerja dengan solid untuk lima tahun ke depan," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
